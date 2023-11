Doch kein Comeback bei Kesko!

Die technische Analyse der Aktie Kesko zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei 18,09 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 17,09 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 16,45 EUR, was einer Abweichung von +3,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kesko bei 11,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Kesko eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kesko eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kesko eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Kesko daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.