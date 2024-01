Doch kein Comeback bei Kernel Holding!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kernel bleibt neutral, wie aus der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder gab es besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die Themen rund um Kernel wurden weder positiv noch negativ stark diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Werte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kernel-Aktie beträgt 62, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 35,43.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs der Kernel-Aktie von 2,15 PLN, was einem Abstand von -20,37 Prozent vom GD200 (2,7 PLN) entspricht, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,71 PLN auf, was einem Abstand von +25,73 Prozent bedeutet, was ein gutes Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Kernel-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.