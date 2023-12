Doch kein Comeback bei Kanmonkai!

Die Kanmonkai-Aktie wird derzeit als neutral bewertet, wie aus verschiedenen Analysemethoden hervorgeht. Die Stimmungsänderung der Anleger zeigt keine klare Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit der Diskussionsintensität, die sich im Durchschnitt bewegt und daher ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Kanmonkai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 289,59 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 302 JPY lag, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem neutralen Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Kanmonkai-Aktie also ein neutrales Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Kanmonkai in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Kanmonkai-Aktie. Der RSI7 beträgt 37,5 und der RSI25 55,81, was zu einem Gesamtranking "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysemethoden eine neutrale Bewertung für die Kanmonkai-Aktie, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch aus charttechnischer Sicht.