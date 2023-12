Doch kein Comeback bei KNT-CT Holdings!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Knt-ct zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität mit einer neutralen Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 41,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 mit einem Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie neutral einzustufen ist.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1448,75 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1257 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,24 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 1252,98 JPY, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Knt-ct.