Doch kein Comeback bei Johnson Electric!

Die Aktie von Johnson Electric wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 7,35 liegt sie insgesamt 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der 15,42 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Johnson Electric. Das Stimmungsbild hat sich nicht signifikant verändert, und auch die Diskussionsstärke blieb unverändert. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger in Bezug auf Johnson Electric basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Johnson Electric liegt derzeit bei 4,78 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" eingestuft.

