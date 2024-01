Doch kein Comeback bei JinkoSolar!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Der Aktienkurs von Jinkosolar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,19 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 41,8 Prozent, was für Jinkosolar eine Underperformance von -87,99 Prozent bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Jinkosolar um 53,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde bei Jinkosolar eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Jinkosolar für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Jinkosolar derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 36,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 27,88 USD um -24,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -14,69 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Jinkosolar von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen rund um den Wert wider. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.