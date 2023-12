Doch kein Comeback bei Jiangsu Leike Defense!

Der Aktienkurs von Beijing Leike Defense hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,83 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,17 Prozent aufweist, liegt Beijing Leike Defense mit 20 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Beijing Leike Defense eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Leike Defense mit 35,9 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Leike Defense bei 5,37 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 5,2 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -3,17 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie derzeit ein Niveau von 5,83 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -10,81 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".