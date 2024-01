Doch kein Comeback bei Jde Peetsv!

Die technische Analyse von Jde Peet's zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 26,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,42 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -7,18 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 25,13 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,83 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Jde Peet's in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch die Gespräche über positive Themen zu Jde Peet's nahmen in den letzten Tagen zu. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Jde Peet's liegt derzeit bei 44,07, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 48 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".