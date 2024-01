Doch kein Comeback bei Jatcorp!

Die Jatcorp-Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysebereichen als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt der Kurs mit 0,33 AUD genau auf dem Durchschnitt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,94 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in Bezug auf Jatcorp in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Stimmung ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Jatcorp in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was die Gesamtbewertung auf "Neutral" belässt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für Jatcorp ergibt sich hierbei ein RSI-Wert von 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Insgesamt wird die Jatcorp-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Analysen und Bewertungen aktuell als "Neutral" eingestuft.