Doch kein Comeback bei Japan Airport Terminal!

In den letzten Wochen wurde bei Japan Airport Terminal keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Japan Airport Terminal daher in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Japan Airport Terminal im Vergleich zur Durchschnittsrendite der Branche Verkehrsinfrastruktur eine niedrigere Dividende aus. Mit einer Dividendenrendite von 0,74 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,41 % wird die Dividendenrendite daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Japan Airport Terminal bei 6523,91 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 6211 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,8 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 6474,1 JPY, was einer Abweichung von -4,06 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Japan Airport Terminal in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Japan Airport Terminal mit 75,62 deutlich höher ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (16,41). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.