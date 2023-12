Doch kein Comeback bei Itau CorpBanca!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Banco Itau Chile-Aktie hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Banco Itau Chile-Aktie eine Bewertung von "Neutral", da der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage weder "überkauft" noch "überverkauft" ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Banco Itau Chile mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,48 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse des Aktienkurses zeigt, dass die Banco Itau Chile-Aktie aktuell mit -0,88 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Neutral"-Signal aufweist. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 ein "Gut"-Signal, da der Abstand +9,74 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Banco Itau Chile-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.