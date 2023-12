Doch kein Comeback bei Issuer Direct!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei Issuer Direct zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Issuer Direct in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche ist dies eine Underperformance von -50,86 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance von Issuer Direct mit 50,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Issuer Direct mit einem Wert von 27,97 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Software", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 58,91, womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Issuer Direct mit 0 Prozent 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.