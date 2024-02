Doch kein Comeback bei Island Gas!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Star Energy heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Star Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Star Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Star Energy konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Star Energy auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Für die Star Energy sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Gut", da 1 Buy, 0 Neutral, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Star Energy vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Star Energy liegt bei 65 GBP, was einer potenziellen Entwicklung von 765,51 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Star Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,96 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.