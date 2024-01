Doch kein Comeback bei Intel!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Dividendenrendite von Intel beträgt derzeit 1,05 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was 1,42 Prozent unter dem Mittelwert von 2,47 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Intel daher als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intel liegt bei 36,92, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb Intel auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Intel-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,3 und zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Intel von unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Intel in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers für Intel führt.