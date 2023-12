Doch kein Comeback bei Inner Mongolia Lantai Industrial!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry ist laut Diskussionsforen und Meinungsumfragen in den sozialen Medien insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, die für eine zusätzliche Einschätzung herangezogen wurden. Insgesamt wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung von 58,02. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Analyse der RSIs.

Die technische Analyse ergibt, dass der Kurs der Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie mit 7,86 CNH derzeit -2,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit -17,26 Prozent jedoch größer, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie eine Rendite von -36,01 Prozent auf, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Chemikalien"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -8,13 Prozent, wobei die Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry-Aktie mit 27,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.