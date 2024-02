Doch kein Comeback bei Inhibitor Therapeutics!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Inhibitor Therapeutics liegt der RSI bei 53,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 58,94 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Inhibitor Therapeutics hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Inhibitor Therapeutics veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Inhibitor Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage als positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 25 Prozent darüber liegt. Allerdings zeigt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein negatives Bild, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Inhibitor Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.