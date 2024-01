Doch kein Comeback bei InflaRx!

Das Sentiment und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Bei Inflarx zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inflarx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Inflarx derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 3,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Damit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Inflarx-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (42,43) führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Inflarx.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Inflarx wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Inflarx insgesamt eine "Gut"-Bewertung.