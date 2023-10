Doch kein Comeback bei InflaRx!

Weitere Suchergebnisse zu "China Evergrande Group":

Die Dividendenrendite der Inflarx-Aktie liegt mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,35 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der aktuelle Kurs der Inflarx-Aktie beträgt 1,7 EUR und liegt damit 45,34 Prozent unter dem GD200 von 3,11 EUR. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen wiedergibt, steht mit 2,94 EUR im negativen Bereich (-42,18 Prozent Abstand). Die Kombination aus GD50 und GD200 ergibt eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Inflarx-Aktie hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine Überkauftheit (Wert: 77,16). Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung des Inflarx-Wertpapiers.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Inflarx in den sozialen Medien veröffentlicht. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher einen negativen Trend an. Zudem wurde deutlich weniger über Inflarx diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für Sentiment und Buzz.