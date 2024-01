Doch kein Comeback bei Imaginatik!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Supply@me Capital zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Supply@me Capital besonders positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte überwiegend positive Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine gute Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Supply@me Capital-Aktie beträgt aktuell 32 für die letzten 7 Tage und 63,95 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Supply@me Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,09 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,062 GBP liegt, was einer Abweichung von -31,11 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer schlechten Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Supply@me Capital-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht eine neutrale bis schlechte Bewertung.