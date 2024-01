Doch kein Comeback bei Image Scan!

Die technische Analyse von Image Scan zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weist auf eine Abweichung von -5 Prozent hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten darauf hin, dass sich die Stimmung rund um Image Scan kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Image Scan derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine positive Stimmung, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Image Scan beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung der Anleger-Stimmung.