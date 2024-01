Doch kein Comeback bei Hyon!

Die technische Analyse der Hyon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,03 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,0208 EUR) um 30,67 Prozent niedriger liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0,02 EUR, +4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Hyon-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hyon-Aktie liegt bei 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 46,34, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hyon.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen neutral gegenüber der Hyon-Aktie eingestellt waren. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hyon-Aktie somit ein "Neutral"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der RSI, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Einstufung für die Hyon-Aktie.