Doch kein Comeback bei Hunan Valin Steel Tube, Wire!

Die Aktie von Hunan Valin Steel weist eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent auf, was 2,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Branche, "Metalle und Bergbau", verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als eine lukrative Investition betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Hunan Valin Steel bei 5,76 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -23,05 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Hunan Valin Steel mit 28,81 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Hunan Valin Steel in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hunan Valin Steel-Aktie beträgt aktuell 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls im neutralen Bereich angesiedelt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Hunan Valin Steel.