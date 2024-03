Doch kein Comeback bei Hunan Nanling Industry Explosive Material!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In Bezug auf die Explosive-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 38,4 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Explosive.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Explosive in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,32 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche ist dies jedoch eine Outperformance von +13,78 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Performance von Explosive um 13,78 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung rund um die Explosive-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Explosive mit 0,28 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Branche von 2,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.