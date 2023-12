Doch kein Comeback bei Housecom!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Housecom wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass Housecom überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Housecom weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analysten betrachten neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung, um Aktienkurse einzuschätzen. Die Stimmung rund um Housecom wird auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren der Nutzer als neutral bewertet. Die Aktie erhält daher die Einstufung als "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Housecom-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -8,87 Prozent des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um Housecom wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung beurteilt. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung gering war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Housecom-Aktie somit mehrheitlich "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Analysen und Stimmungsuntersuchungen.