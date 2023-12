Doch kein Comeback bei Honma Golf!

Die Dividendenrendite von Honma Golf liegt derzeit bei 5,06 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 % für "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Honma Golf ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Honma Golf derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,51 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.