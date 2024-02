Doch kein Comeback bei Hongbo!

Die technische Analyse der Hongbo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 31,19 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 20,61 CNH deutlich unter diesem Wert und hat einen Abstand von -33,92 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da dieser bei 24,95 CNH liegt und somit eine Differenz von -17,39 Prozent aufweist.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hongbo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche ist dies eine Outperformance von +70,08 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Hongbo mit 70,9 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was in Anbetracht des Mittelwerts von 0,21 Prozent nur leicht unterdurchschnittlich ist. Aus diesem Grund erhält Hongbo eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Hongbo-Aktie.