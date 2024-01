Doch kein Comeback bei Hithink RoyalFlush Information Network!

Die Anlegerstimmung bezüglich Hithink Royalflush Information Network ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zehn Tagen gab es nur zwei positive Tage im Vergleich zu acht negativen Tagen, und an vier Tagen war keine klare Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung anhand einer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung als "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Hithink Royalflush Information Network-Aktie für die letzten 200 Handelstage (164,64 CNH) nur um -4,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (156,87 CNH) ab, was als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (148,89 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,36 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Hithink Royalflush Information Network mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 53,32 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der fundamentale Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,26 Prozent erzielt, was 59,15 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" (4,91 Prozent) liegt Hithink Royalflush Information Network um 56,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.