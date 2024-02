Doch kein Comeback bei Hirequest!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Hirequest stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hirequest, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Hirequest zeigte sich in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für Hirequest daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Analysten haben die Aktie von Hirequest in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 1 Gut-Einstufung und 0 Neutral- sowie 0 Schlecht-Einstufungen. Die langfristige Einstufung basierend auf diesen Bewertungen ist daher "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Hirequest liegt bei 29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 123,08 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hirequest liegt bei 43,26, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt kann die Hirequest daher als "Neutral" eingestuft werden, basierend auf dem RSI.

Diese verschiedenen Indikatoren führen insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Hirequest.