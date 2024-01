Doch kein Comeback bei Hilton Food!

Die technische Analyse der Hilton Food-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 694,12 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 755 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,77 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 724,28 GBP, was einem Abstand von +4,24 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Hilton Food-Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut". In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie 4, was eine positive Differenz von +0,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hilton Food eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hilton Food als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 81,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,25 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Hilton Food haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hilton Food kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hilton Food jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hilton Food-Analyse.

Hilton Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...