Doch kein Comeback bei Heidelberg Materials!

Der Baumaterialienhersteller Heidelberg Materials wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 8,44 unter dem Branchendurchschnitt von 91 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 73,89 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 85,24 EUR, was einem Unterschied von +15,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Heidelberg Materials liegt bei 30,26, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Heidelberg Materials eine Rendite von 3,13 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,25 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Basierend auf diesen verschiedenen Kriterien erhält Heidelberg Materials gemischte Bewertungen, wobei die Aktie unterbewertet erscheint, aber auch niedrigere Dividendenrenditen aufweist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.