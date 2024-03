Doch kein Comeback bei Healius!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für Healius liegt bei 27,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 54 für Healius, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Healius zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse, mit einer starken Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für dieses Kriterium.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Healius nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 48,89 insgesamt 29 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" von 68,44. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Healius beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 4,02 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Healius eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.