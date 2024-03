Doch kein Comeback bei Hardide!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung rund um das Unternehmen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Hardide durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Befunde positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Hardide diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hardide. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,65 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 47,96 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit wird Hardide insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hardide eine Rendite von 0 % aus, was 6,04 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Hardide durchschnittlich war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Hardide also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI und die Kommunikation im Netz, sowie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende.