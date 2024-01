Doch kein Comeback bei Hamlin Bank!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Hamlin Bank And als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Hamlin Bank And-Aktie liegt bei 59,07, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 46,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Hamlin Bank And-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hamlin Bank And wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hamlin Bank And beträgt derzeit 6, was zu einer negativen Differenz von -132,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Hamlin Bank And als "Schlecht".