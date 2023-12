Doch kein Comeback bei Haima Automobile!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Haima Automobile eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, so dass Haima Automobile laut unserer Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bewerten wir die Anlegerstimmung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf Haima Automobile haben wir eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haima Automobile mit 119,83 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Haima-Automobile-Aktie deutlich über dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringfügigen Abweichung des letzten Schlusskurses.

Insgesamt wird Haima Automobile auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen, was auf eine positive langfristige Stimmung und starke Aktivität in den sozialen Medien hinweist.