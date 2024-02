Doch kein Comeback bei HC International!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hc. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Hc liegt bei 0 Prozent, was 6,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hc liegt bei 8,63, was 81 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 45 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,221 HKD liegt (Unterschied -18,15 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,23 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,91 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Hc-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.