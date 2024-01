Doch kein Comeback bei Guizhou Panjiang Refined Coal!

Die technische Analyse der Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,66 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,49 CNH weicht somit um -2,55 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,26 CNH) weist eine geringe Abweichung von +3,67 Prozent auf, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 2,52 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 4,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,73 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab 13 positive und ein negatives Feedback, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Guizhou Panjiang Refined Coal-Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfiel. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht".