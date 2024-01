Doch kein Comeback bei Guizhou Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

Der Aktienkurs von Guizhou Gas zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energiesektors eine Rendite von 2,3 Prozent, die mehr als 5 Prozent darunter liegt. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate 7,16 Prozent, wobei Guizhou Gas mit 4,86 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Guizhou Gas gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz bezüglich Guizhou Gas. Daher erhält das Unternehmen eine Einschätzung von "Gut" für diesen Faktor. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,18 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Guizhou Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt 8,09 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.