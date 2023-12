Doch kein Comeback bei Guizhou Changzheng Electrical Apparatus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Guizhou Changzheng Tiancheng wurde der 7-Tage-RSI auf 46,3 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 55,36 Punkten spiegelt eine neutrale Bewertung wider.

Des Weiteren ergibt sich aus der technischen Analyse, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Guizhou Changzheng Tiancheng derzeit bei 3,2 CNH verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,76 CNH aus dem Handel, was einen Abstand von -13,75 Prozent aufbaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,89 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut der Analyse ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Guizhou Changzheng Tiancheng. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass Guizhou Changzheng Tiancheng in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -42,23 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche und -42,3 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor verzeichnete. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.