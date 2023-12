Doch kein Comeback bei Guild Esports!

Die technische Analyse der Guild Esports-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,72 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,75 GBP lag, was einer Abweichung von +4,17 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,61 GBP, was einer Abweichung von +22,95 Prozent entspricht, und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. Zusammenfassend erhält die Guild Esports-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (47,02 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,34) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird für die Diskussionen über Guild Esports eine "Neutral"-Bewertung gegeben, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Stimmungsänderung langfristig gesehen kaum Änderungen erfahren.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Guild Esports diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen positiven Themen wider, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.