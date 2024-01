Doch kein Comeback bei Guangzhou Lingnan!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Lingnan liegt bei 92, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Hotels, Restaurants und Freizeit" als neutral bewertet wird. Die Aktie ist weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Guangzhou Lingnan im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,31 Prozent erzielt, was 25,4 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt -2,42 Prozent, und Guangzhou Lingnan liegt aktuell 16,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Guangzhou Lingnan bei 0 %, was 0,87 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wird Guangzhou Lingnan aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,98 CNH, während der Kurs der Aktie bei 9,19 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 8,82 CNH führt zu einer Abweichung von +4,2 Prozent, was eine Gesamtbewertung als "Neutral" ergibt.