Doch kein Comeback bei Guangzhou Haige Communications!

Guangzhou Haige Communications schüttet eine Dividendenrendite von 1,3 % aus, was 0,28 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42,71 liegt in ähnlicher Höhe wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Guangzhou Haige Communications eine Performance von 42,47 Prozent, was einer Outperformance von +23,81 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsperformance von 18,66 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 29,26 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Guangzhou Haige Communications liegt bei 59,34, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 68,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis dieser Faktoren wird das Gesamtbild der Aktie daher auch als "Neutral" eingestuft.