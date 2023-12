Doch kein Comeback bei Guangnan!

Weitere Suchergebnisse zu "East Japan Railway":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Bei der Bewertung von Guangnan wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Guangnan-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Hingegen zeigt der RSI25 einen Wert von 80, was darauf hinweist, dass Guangnan überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,59 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -5,08 Prozent im Vergleich führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für Guangnan bedeutet. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,58 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs von 0,56 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Guangnan daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Guangnan beträgt derzeit 5,26 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,63 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" eingestuft.