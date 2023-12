Doch kein Comeback bei Greencoat Renewables!

Die technische Analyse der Greencoat Renewables-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,01 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,985 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,93 EUR, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Greencoat Renewables auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten für Greencoat Renewables ergibt ebenfalls ein positives Bild. In den vergangenen 12 Monaten gab es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen, was zu einem insgesamt "Gut" führt. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 0 EUR, was auf eine mögliche negative Kursentwicklung von -100 Prozent hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Greencoat Renewables aktuell mit dem Wert 44,68 als weder überkauft noch -verkauft gilt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für Greencoat Renewables, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Bewertung.