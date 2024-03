Doch kein Comeback bei Great Portland Estates!

In den letzten zwölf Monaten gab es für Great Portland Estates PLC 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Great Portland Estates PLC. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Bei der technischen Analyse wird die Trendentwicklung betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Great Portland Estates PLC-Aktie beträgt derzeit 406,65 GBP, was nahe am letzten Schlusskurs von 386,8 GBP liegt (-4,88 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+0,34 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Great Portland Estates PLC basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutigen Veränderungen in der Kommunikation über Great Portland Estates PLC in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen waren insgesamt weniger als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Great Portland Estates PLC eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Great Portland Estates PLC von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung sowohl für die Anlegerstimmung als auch für das Analystenrating.