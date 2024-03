Doch kein Comeback bei Great Lakes Dredge, Dock!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Great Lakes Dredge & Dock diskutiert, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. An neun Tagen war die Stimmung grün, ohne negative Diskussionen. An fünf Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhalten hat, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 55,36 Prozent erzielt, was 12,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Bauwesen" beträgt 52,17 Prozent, und Great Lakes Dredge & Dock liegt aktuell 3,19 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Allerdings beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0, was eine negative Differenz von -17,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Bauwesen" ergibt. Aus diesem Grund erhält Great Lakes Dredge & Dock heute eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird die Aktie als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,88 im Vergleich zum Branchen-KGV von 58,42, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.