Doch kein Comeback bei Grand Fortune High Grade!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der Grand Fortune High Grade-Aktie für die letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 50. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 50 darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Grand Fortune High Grade-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Grand Fortune High Grade liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,89 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Grand Fortune High Grade-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,33 % erzielt, was 13,79 % unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche ("Professionelle Dienstleistungen") liegt die Aktie aktuell 10,33 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

