Doch kein Comeback bei Goldlok Toys!

Die Dividendenrendite von Goldlok Guangdong liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkte bei 0 %, was 2,59 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Wert von 2,59 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Goldlok Guangdong liegt bei 51,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,62 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen zu Goldlok Guangdong, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 4,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,79 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3,53 CNH, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Goldlok Guangdong anhand trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

