Doch kein Comeback bei Going Public Media!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation setzt. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Going Public Media. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,85 Punkte, was darauf hindeutet, dass Going Public Media derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Going Public Media weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Going Public Media negativ war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Going Public Media-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,89 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,81 EUR weicht um -4,23 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 1,63 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +11,04 Prozent darüber liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Going Public Media-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.