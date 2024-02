Doch kein Comeback bei Get Real USA!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Get Real Usa-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 100 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25) ergibt sich ein Wert von 100, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung bezüglich der Get Real Usa-Aktie wider. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und hauptsächlich wurden neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Get Real Usa-Aktie von den Durchschnittswerten der letzten 200 und 50 Handelstage deutlich abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.