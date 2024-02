Doch kein Comeback bei Genius!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Diese Analyse bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage für die Genius-Aktie liegt aktuell bei 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (58,72) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Genius.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Genius-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt: 0,79 USD) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt: 0,52 USD) negative Abweichungen ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen aufgehellt hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Genius führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren eher negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Genius sowohl in Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren als auch die Anleger-Stimmung ein "Schlecht"-Rating erhält.